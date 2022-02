Quels sont vos droits en tant que parents en période covid ?

Il s’agit d’une initiative proposée au Fédéral par la ligue des familles. Elle consiste à donner 8 heures de congé en plus, par an, aux parents afin de leur permettre de faire face aux imprévus comme les réunions de parents, les rendez-vous chez le dentiste des enfants… Et pour les familles monoparentales, on propose d’ajouter 8 heures supplémentaires.

Celles-ci seraient donc payées par l’employeur sans qu’il ne puisse demander de justificatif ou exercer un contrôle.

Il s’agit d’un droit qui devrait être mis en place prochainement.