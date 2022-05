Quels sont vos droits en cas d’usurpation d’identité sur internet ?

L'ère de la technologie a permis la mutation d’un phénomène qui existait déjà depuis des années : l’usurpation d’identité. En effet, il n’est pas rare de voir se multiplier de faux comptes aux noms de célébrités sur les réseaux sociaux, parmi les arnaques du net. Derrière cette pratique se cache souvent la volonté de soit profiter de l’image d’une personne pour gagner de la visibilité en faisant de la pub mensongère sur un produit par exemple, soit en tirer des profits malhonnêtes, comme de l'argent…

L’usurpation d’identité est un délit qui repose sur le fait de prendre l’identité d’une autre personne consciemment. Généralement, cette action a pour but de réaliser des actions frauduleuses et va de pair avec le non-respect du droit à l’image.

Pour rappel ce dernier exige un double consentement, celui d’un individu avant d’être pris en photo ou filmé et celui avant que des images le concernant soient diffusées. Un double consentement est toujours nécessaire pour être dans les règles.