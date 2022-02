Prenez le Japon. Si Tokyo, Kyoto, les montagnes de Nikko au nord ou même les sources chaudes de Kyushu n'ont plus de secrets pour vous, avez-vous fait un tour sur l'île de Shikoku ?

Cette bande de terre que l'on aperçoit depuis Hiroshima ou Osaka est prescrite à ceux qui aiment le Japon traditionnel et la visite de ses nombreux temples. Il existe même un circuit de pèlerinage long de 1.170 kilomètres et vieux de plus de 1.200 ans.