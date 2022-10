Quels sont les types d'influenceurs avec le meilleur taux d'engagement sur Instagram ?

L’étude de HypeAuditor, menée auprès de 194.000 comptes d’influenceurs en France sur Instagram, en août 2022, a révélé que les créateurs ayant entre 1.000 et 5.000 abonnés avaient le meilleur taux d’engagement sur le réseau social de Meta. Ces "nano-influenceurs" affichent un taux de 4,7%, ce qui est supérieur à la moyenne mondiale de ce groupe (3,4%) et à la moyenne totale, tous groupes confondus (1,8%). De manière globale, le taux d’engagement en France est supérieur à celui dans le monde et atteint les 3%.

Ces "nano-influenceurs" ont visiblement réussi à construire de meilleurs liens avec leurs abonnés, qui sont donc plus réactifs.

Suivent ensuite les "micro-influenceurs", ayant entre 5.000 et 20.000 abonnés, avec un taux d’engagement de 2,3%. Les influenceurs de niveau intermédiaire, ayant entre 20.000 et 100.000 abonnés, génèrent quant à eux le pire taux d’engagement avec 1,7% en France, et 0,8% dans le monde. Le taux d’engagement se calcule en additionnant le nombre de likes et de commentaires, divisé par le nombre d’abonnés, le tout multiplié par 100.

Sur Instagram, les nano-influenceurs représentent le plus grand groupe de créateurs (42,3%), suivis par les micros-influenceurs (36,4%) et les influenceurs de niveau intermédiaire (16,5%). Les macro et les méga-influenceurs, entre 100.000 et plus d’un million de followers, sont les moins présents sur Instagram (4,4% et 0,3%).