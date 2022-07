Quels sont les trois titres incontournables des Rolling Stones ?

Ils ont passé 15 ans au sommet en alignant les tubes Paint it black, It’s only rock’n’roll, Sympathy for the devil, Miss you. Après Start me up, ils continuent à sortir des albums qui se vendent mais il n’y a plus de gros tube populaire.

Le grand public vient découvrir les Stones sur scène pour entendre les tubes qui continuent d’exister. Mais à 78 ans pour Mick et Keith et 75 ans pour Ron, aurons-nous encore l’occasion de voir ce groupe mythique en concert ou deviendront-ils des légendes après cette tournée ?