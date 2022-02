Quels sont les streamers les plus populaires sur Twitch dans le monde ?

Le gamer américain Richard Tyler Blevins, plus connu sous le pseudo de Ninja, est le streamer sur Twitch le plus populaire dans le monde et arrive premier des recherches dans 46 pays, principalement en Afrique et en Asie, dont l'Inde et l'Egypte.

Fort de ses 17,4 millions d'abonnés, Ninja propose aussi bien des lives en jouant à "Fortnite" et "League of Legends" que des séances de simples discussions.

Sur son profil Twitch, le streamer impose tout de même des règles à suivre : "Soyez positif et utile aux autres téléspectateurs. Soyez respectueux envers les modérateurs. Ne vous auto-promouvez pas ! Ne demandez pas à jouer avec Ninja. Ne demandez pas à Ninja de jouer avec d'autres streamers. Ne manquez pas de respect aux autres streamers et ne créez pas de drame entre streamers. Ne demandez pas à Ninja de jouer un clip, une chanson ou un jeu. Les blagues sur les troubles mentaux entraîneront une interdiction. Le racisme ou la discrimination entraînera une interdiction. Qu'en anglais. Évitez les discussions religieuses et politiques. Aucun échange ou vente de comptes ou de devises en ligne".