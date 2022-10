Quels sont les sites les plus consultés dans le monde ?

Hostinger, un site d'hébergement en ligne, s'est pensé sur les sites internet les plus visités dans tous les pays du monde en excluant Google, Facebook et YouTube, qui auraient alors dominé les résultats. En 2021, une étude menée par Zyro avait révélé que les gens passaient 213,2 milliards d'heures par an sur Google, 142,6 milliards sur YouTube et 44,6 milliards sur Facebook.

En retirant ces trois mastodontes, c'est le site Wikipedia qui s'impose en étant le site le plus consulté dans 43 pays différents, notamment en Europe. Wikipedia s'impose dans 15 des 38 pays européens étudiés. Grâce à la traduction en différentes langues, le site est également très présent en Amérique du Sud, en Australie et au Moyen-Orient.