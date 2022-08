Quels sont les signes d’une carence en vitamine D ?

La vitamine D ou calciférol est une vitamine indispensable, mais tout le monde ne sait pas vraiment quand, comment, où la trouver et en quelle quantité.

Ses rôles

Elle intervient dans l’assimilation et l’utilisation du calcium et du potassium donc, elle est nécessaire à la construction et au maintien de notre squelette, à la bonne santé des articulations et au travail musculaire et nerveux.

Elle a un impact sur l’énergie, la performance, le sommeil, mais aussi le transit ou encore la régulation de notre système hormonal. Il est donc important de ne pas en manquer.

Les signes de carences

Au niveau musculaire et nerveux, on constate une certaine faiblesse musculaire, un manque d’explosivité, des crampes ou des fourmillements. D’un point de vue cutané, ça va se traduire par une peau sèche. Et plus globalement, on ressent de la fatigue, des vertiges et on peut constater une prise de poids.

Donc si vous vous reconnaissez dans ses symptômes, parlez-en à un spécialiste qui verra avec vous vos habitudes alimentaires et de vie car le souci ne se trouve pas uniquement dans l’assiette.

Eviter les carences

La vitamine D a la particularité d’avoir 2 voix d’absorption :

· La première est par absorption des aliments en contenant

· La seconde grâce aux rayons UV du soleil

Vingt minutes par jour à dévoiler visages, bras et cou au soleil seraient optimales, mais c’est sûr qu’avec l’arrivée de l’automne, sortir en débardeur s’annonce difficile.

La vitamine D est stockée dans notre foie et dans nos cellules graisseuses, le corps fait ses réserves durant les beaux jours, mais il faut recharger ses réserves régulièrement donc pensez à vous découvrir un peu dès que possible quand il ne fait pas trop froid.

Pensez aussi à votre assiette, les principales sources sont les poissons gras, l’huile de foie de morue, les œufs, les substituts végétaux enrichis. Pour les végétariens, il y a de la D2 dans les algues et le cacao, et plus faiblement dans les champignons et l’avocat.

D2 D3 quelle différence ?

La vitamine D a plusieurs casquettes, elle peut être d’origine végétale et on parlera alors de vitamine D2. Ou animale, la D3 qui est produite par les animaux lorsqu’ils mangent des végétaux contenant de la D2 et la rendent plus efficaces et mieux assimilables par nous.

Y a-t-il un risque de surdosage ?

Le risque principal c’est l’hypercalcémie, avoir trop de calcium dans le sang, ce qui peut endommager vos reins ou entraîner des problèmes cardiovasculaires. Il faut donc penser à faire un bilan pour savoir où vous en êtes parce qu’un surdosage ne peut provenir que d’une supplémentation et non pas de votre assiette.

Notre alimentation aujourd’hui ne nous apporterait que 3 microgrammes par jour, on est loin des recommandations journalières qui sont autour de 20microgramme par jour.