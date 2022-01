Quels sont les restaurants qui vous offrent de l’eau gratuite en Belgique ?

Recevoir gratuitement un verre ou une carafe d’eau plate n’est pas une mince affaire en Belgique. Pourtant, depuis plusieurs années, un collectif se bat pour rendre l’eau gratuite dans l’Horeca. Une application a vu le jour et de plus en plus de restaurants passent à l’acte dans notre pays.

Boire gratuitement un verre d’eau, cela arrive plus en plus souvent à Bruxelles. Si c’est déjà une tradition en France et en Italie, la Belgique est plutôt à la traine. Aujourd’hui la carafe d’eau offerte reste une exception. Pourtant, avec la croissance de la conscience écologique, de plus en plus de restaurateurs ont décidé d’offrir de l’eau du robinet. L’application Free tap water vise précisément à les recenser.

Pour le moment, près de 600 établissements sont indiqués sur cette carte interactive, donc près de 400 rien que dans la capitale. Les clients peuvent soit taper le nom du restaurant directement dans la barre de recherche ou chercher via une carte. Il est aussi possible d’indiquer une adresse qui ne serait pas encore pointée sur la carte.

Cette initiative en rejoint une autre européenne qui plaide pour rendre obligatoire l’eau gratuite dans les restaurants. Pour le moment, la Belgique freine car c’est une source de revenus non négligeable pour l’Horeca.

Par contre, cela soulagerait les additions des consommateurs ainsi que leur conscience en consommant moins de plastique.

