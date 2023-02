Quels sont les records que Novak Djokovic peut encore battre pour enfin devenir le GOAT ?

Tout d’abord, le nombre de titres du Grand Chelem. Novak en possède 22, comme Rafael Nadal. Ce qui constitue un record chez les hommes. Mais si on regarde chez les femmes, Serena Williams en a 23 et Margaret Smith Court 24. Il faut donc encore en gagner trois pour dépasser la légende du tennis féminin et posséder le record hommes et femmes confondus. Au rythme où le Serbe empoche les tournois majeurs, il est probable qu’il dépasse ce chiffre assez rapidement.

En 2023, le Serbe pourrait se rapprocher de ce record, l’égaler, voire le dépasser. Mais pour cela, il lui faudrait réaliser le Grand Chelem calendaire. En cas de réussite dans cet exercice qu’il a failli faire en 2021, Djokovic entrerait directement dans la légende du GOAT. En cas de non-réussite, le record du nombre de Grand Chelem attendra 2024.

2024, ce sont aussi les Jeux de Paris. Et ça tombe bien, car la médaille d’or aux JO, c’est un peu le dernier trophée qui manque à l’immense palmarès du Djoker. Pour le moment, il n’a réussi qu’à ramener le bronze aux Jeux de Pékin en 2008.

En 2024 encore, Djokvic pourrait, lors de l’US Open battre le record du joueur le plus âgé à remporter un Grand Chelem. Pour le moment, c’est l’Australien Ken Rosewall, qui avait 37 ans, 2 mois et 1 jour lorsqu’il remporte l’Open d’Australie en 1972. À noter que Roger Federer l’a fait à 36 ans, 10 mois et 10 jours.

Enfin, il reste deux records dans les cordes du Serbe à aller chercher. Le premier est sans doute le plus facile, à savoir remporter un 7e Masters (il codétient le record de 6 avec Federer). Le second concerne le nombre de titres remportés et le nombre de victoires. Pour le moment, Jimmy Connors est encore loin avec ses 109 titres et 1274 victoires (103 titres pour Federer et 1251 victoires). Djoko en est à 93 titres et 1043 victoires. Avec cinq titres chaque saison depuis 2019, le Serbe peut y arriver. Mais il ne faudra pas trop traîner quand même.