Quels sont les réalisateurs préférés des Américains ?

A un peu plus d’un mois de la 95e cérémonie des Oscars, tous les regards sont tournés vers Hollywood pour savoir qui remportera la statuette dorée du meilleur réalisateur. Un cinéaste a pourtant déjà remporté le cœur des Américains d’après un sondage.

Il est l’un des grands favoris des Oscars 2023. Steven Spielberg s’impose en tête d’un classement recensant les réalisateurs préférés des Américains. D’après cette étude*, réalisée par Morning Consult, 71% ont choisi le réalisateur de The Fabelmans, nommé sept fois aux Oscars 2023, notamment pour les prix du meilleur film et de la meilleure réalisation, face à 91 autres cinéastes.

Les cinéphiles sont les plus grands fans du réalisateur puisqu’ils sont 81% à le choisir. Steven Spielberg est également préféré par 80% des Baby boomers et 76% des Gen X.

On retrouve des similitudes entre le classement général et celui choisi par les mordus de septième art puisque Clint Eastwood, Ron Howard, Martin Scorsese et Tim Burton se partagent le top 5.

Un classement presque entièrement masculin à l’exception de Sofia Coppola, seule femme réalisatrice à être présente dans les deux classements, en bas de liste.

Woody Allen, 38e du classement, a quant à lui reçu de loin les pires notes lors de cette enquête, a souligné Morning Consult. Les accusations d’abus sexuels de la part de sa fille adoptive, Dylan Farrow, ont été citées comme principales raisons de cet aspect négatif pour 29% des répondants.

Les réalisateurs d’Hollywood préférés des Américains

1) Steven Spielberg – 71%

2) Clint Eastwood – 62%

3) Ron Howard – 55%

4) Tim Burton – 51%

5) Martin Scorsese – 50%

6) James Cameron – 46%

7) Quentin Tarantino – 42%

8) Francis Ford Coppola – 41%

9) J.J. Abrams – 34%

10) Spike Lee – 32%

11) Guillermo del Toro – 31%

12) Jordan Peele – M. Night Shyamalan – Les frères Coen – 30%

13) Ridley Scott – 29%

14) Peter Jackson – Brian De Palma – Christopher Nolan – 28%

15) Sofia Coppola – 26%

16) David Lynch – Michael Bay – 25%

Les réalisateurs d’Hollywood préférés des cinéphiles américains

1) Steven Spielberg – 81%

2) Martin Scorsese – 73%

3) Clint Eastwood – 69%

4) Ron Howard – 67%

5) Tim Burton – 66%

6) James Cameron – 62%

7) J.J. Abrams – 57%

8) Francis Ford Coppola – M. Night Shyamalan – 56%

9) Ridley Scott – 55%

10) Quentin Tarantino – Spike Lee – Guillermo del Toro – 54%

11) Christopher Nolan – 51%

12) Les frères Coen – 50%

13) Peter Jackson – 48%

14) Jordan Peele – Michael Bay – 46%

15) Brian De Palma – 45%

16) Steven Soderbergh – Sofia Coppola – 43%

*Le sondage, du 14 et 15 janvier 2023, a été réalisé auprès d’un échantillon représentatif complet de 2.204 adultes américains, dont un sous-ensemble de 970 à 1.111 répondants à qui l’on a montré une partie de la liste complète de 92 réalisateurs, avec une marge d’erreur non pondérée de plus ou moins 3 points de pourcentage.