Quels sont les plus longs vols commerciaux au monde ?

Le vol SQ24 de Singapore Airlines, qui relie la Cité-Etat à l'aéroport international John F. Kennedy à New York, est à ce jour le plus long vol commercial au monde. C'est à bord d'un Airbus A350-900 que les passagers effectuent ce trajet de plus de 15.000 km.

La compagnie singapourienne propose également le deuxième vol le plus long du monde. Le SQ22 permet d'aller de l'aéroport de Changi à Singapour à celui de Newark, dans l'Etat du New Jersey, près de New York, en 18 heures et 25 minutes.