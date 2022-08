Quels sont les plus importants quatuors à cordes de l’Histoire ? #2

Une petite pause aujourd’hui vers la fin du 18e siècle, précisément en 1797. Il ne s’agit pas d’un seul quatuor mais tout un opus, donc toute une série de quatuors du même compositeur. Une petite sélection hautement subjective, à compléter selon ses goûts !

En 1797, on approche de la fin de la période classique en musique. Cette année-là, un certain Joseph Haydn achève un corpus de 6 pièces magistrales pour quatuor à cordes, son opus 76.

Haydn compose 68 quatuors au total. Grâce à ce travail de longue haleine, il pose les bases du quatuor à cordes moderne. Deux opus sont particulièrement marquants pour l’Histoire, son opus 20, les Quatuors du soleil, qui marquent le premier grand virage dans l’Histoire de la musique, et puis les quatuors de maturité qui nous occupent aujourd’hui, l’opus 76.

Il y atteint une totale maîtrise dans l’écriture pour ces 4 instruments. Il expérimente, va plus loin encore que tout ce qu’il a déjà réalisé, les menuets sont déjà beethovéniens - quasiment des scherzos — et les mouvements lents sont d’une rare intensité. La forme sonate est extrapolée, Haydn essaie de nouvelles choses, et en profite pour donner un rôle presque égal à chaque instrument, faisant passer les objets thématiques inlassablement d’un instrument à l’autre.

C’est à la même époque que Beethoven travaille sur ses tout premiers quatuors, ceux de l’opus 18. Il avait donc face à lui un monument de maîtrise et d’invention avec cet opus 76 de Haydn, dans lequel Haydn ne perd jamais son humour et son immense fantaisie, tout autant que sa fougue ! Il y signe aussi de sublimes mélodies. Dans cet opus 76, on retrouve les quatuors sous-titrés l’Empereur, Le Lever du Soleil, ou encore Les Quintes.