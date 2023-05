Quels sont les pays les plus ouverts aux travailleurs étrangers ?

L’Israël arrive en tête de cette liste grâce aux 44 euros que les travailleurs devront, en moyenne, débourser pour y travailler. Il est suivi par la Suisse et l’Espagne, dont les visas de travail coûtent respectivement 52 et 54 euros. Depuis le 1er janvier, l'Espagne propose également un visa spécifique aux "digital nomads". Il s’agit d’un permis de séjour d’un an s’adressant spécialement aux migrateurs numériques qui ne sont pas ressortissants européens. Il peut être prolongé quatre années supplémentaires, avec la possibilité de demander la résidence en Espagne au bout de cinq ans.

La Corée du Sud et le Canada délivrent aussi des visas de travail à un prix avantageux : moins de 100 euros.

À l’instar de l’Espagne et d’une cinquantaine d’autres territoires à travers le monde, la Corée du Sud a d’ailleurs créé un visa à destination des nomades numériques qui souhaitent y séjourner plusieurs mois.

La Colombie et le Mexique sont les deux pays qui proposent les visas de travail les plus chers, avec des frais administratifs s’élevant respectivement à 280 et à 232 euros. En comparaison, les travailleurs étrangers souhaitant acquérir une expérience professionnelle en Australie devront, eux, s’acquitter de 213 euros. Malgré cela, le pays océanien reste l’une des destinations accueillant le plus d’étrangers au monde, même si sa politique migratoire est particulièrement stricte.