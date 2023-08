Quels sont les pays les plus fortement exposés aux pénuries d'eau ?

C'est le constat alarmant fait par l'Institut des ressources mondiales (WRI), qui vient de publier les nouvelles données de son atlas, dans lesquelles il dresse le classement des pays les plus soumis aux risques de pénuries d'eau. Tout en haut de la liste, on retrouve le Bahreïn, Chypre, le Koweït, le Liban et Oman. "Le stress hydrique dans ces pays est principalement dû à la faiblesse de l'offre, associée à la demande domestique, agricole et industrielle", précise le WRI.