Quels sont les pays du monde où l’on respire le moins bien ?

A l'occasion de la Journée nationale de la qualité de l'air, ce 14 octobre, tour d’horizon des zones de la planète où l’air est le plus pollué.

Dans le monde, environ 90% des individus sont touchés par la pollution de l’air, estime l’OMS. L'exposition aux particules fines (PM2,5) demeure l’une des plus grandes menaces sanitaires pour l’humanité, "avec un impact sur l'espérance de vie comparable à celui du tabagisme, plus de trois fois supérieur à celui de la consommation d'alcool et de l'eau insalubre et plus de cinq fois supérieur à celui des blessures causées par les transports, comme les accidents de voiture", selon une étude américaine réalisée par l'Institut de politique énergétique de l'université de Chicago et publiée en août dernier.

Cette recherche estime que suivre à la lettre les seuils d'exposition aux particules fines fixés par l'OMS (5 µg/m3 ou moins en moyenne annuelle) permettrait d'augmenter l'espérance de vie mondiale de 2,3 ans. Un rapport publié en mars 2023 par l’entreprise suisse IQAir (spécialisée dans la protection contre les polluants atmosphériques) estime qu'en 2022, seuls 5% des pays respectent les recommandations de l'OMS. Cette vaste étude a été réalisée à partir de données émanant de plus de 30 000 stations de surveillance de la qualité de l'air réparties sur 7323 sites dans 131 pays, territoires et régions.