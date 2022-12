Quels sont les noms les plus donnés à nos animaux de compagnie en 2022 ?

Quels noms a-t-on le plus donnés à nos chiens et chats cette année 2022 ?

Chaque année, Animaux-Relax.com établit un palmarès des noms d’animaux de compagnie, de quoi vous donner des idées si vous avez décidé d’adopter un petit animal dans un refuge. Mais attention, n’offrez pas un chien ou un chat comme surprise pour les fêtes, ce genre de décision doit être prise avec responsabilité, ce n’est pas un jouet.

Pour réaliser ce classement, les noms de 7701 chiens et 1760 chats nés à partir du 1er janvier 2022 ont été collectés. Voici les résultats.

Chez les chiens, " Tao " arrive en haut du podium

Tao : un nom qui évoque à la fois la Chine, des références au Taoïsme, et le compagnon de Esteban et Zia dans le célèbre dessin animé Les cités d’or. Thor : dans la mythologie nordique, c’est le dieu du Tonnerre. C’est aussi un célèbre super-héros Marvel. Taïko : c’est certainement l’entrée la plus surprenante pour 2022. Le taiko est un art de jouer du tambour au Japon. C’est à la fois de la musique, un art martial par sa gestuelle et une méditation.

La suite du classement recèle à la fois des grands classiques et des noms plus originaux. À commencer par Tango (4e) ou Toby (7e). On retrouve Tokyo quel que soit l’animal domestique et son sexe, sûrement en référence à la série casa del papel.