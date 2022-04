Quels sont les métiers pour avoir une belle peau ?

De l’autre côté du classement, on retrouve les emplois scientifiques, pharmaceutiques, l’industrie de la construction et de l’énergie.

Les professionnels de la construction, avant-dernier avec une note de 70, "sont susceptibles de ressentir des démangeaisons et des irritations en raison de leur exposition à des conditions météorologiques extrêmes", précisent les spécialistes. De plus, "le port de masques peut également entraîner des éruptions cutanées et de l’acné".

L’industrie pharmaceutique arrive à la dernière place avec un score de 74. Les experts expliquent que les employés de cette catégorie terminent leur journée tard et travaillent fréquemment de nuit, "ce qui peut entraîner une privation de sommeil qui peut aggraver les cernes sous les yeux et rendre la zone gonflée et enflée".

Leur lieu de travail est aussi pointé du doigt. Soit, les professionnels travaillent dans des endroits climatisés, ce qui peut assécher ou irriter la peau, soit ils sont en extérieur et soumis à des températures extrêmes en hiver et en été, entraînant un vieillissement prématuré de la peau.