Quels sont les livres les plus lus en ce début d’année 2022 ?

1. "Anéantir", Michel Houellebecq (Flammarion)

2. "Demon Slayer – T.20", Koyoharu Gotôge (Panini)

3. "La Décision", Karine Tuil (Gallimard)

4. "Le Crépuscule et l’aube", Ken Follett (Lgf)

5. "Numéro deux", David Foenkinos (Gallimard)

6. "Juste derrière moi", Lisa Gardner (Lgf)

7. "Astérix – T.39 : Astérix et le Griffon", Didier Conrad et Jean-Yves Ferri (Albert René)

8. "Les Impatientes", Djaïli Amadou Amal (J’ai Lu)

9. "La plus secrète mémoire des hommes – Prix Goncourt 2021", Mohamed Mbougar Sarr (Philippe Rey)

10. "Paris-Briançon", Philippe Besson (Julliard)