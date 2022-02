Quels sont les jeux vidéo les plus populaires dans le monde ?

L'étude réalisée par Superdry a analysé les recherches les plus effectuées sur Google à propos des jeux vidéo dans 182 pays. Sans surprise, "Fortnite" est le jeu vidéo le plus populaire sur le moteur de recherches auprès des streamers et des gamers. Le jeu de combat gratuit a séduit le monde et se place premier des recherches Google dans 106 pays.

"Fortnite" domine largement en Afrique, de l'Algérie à l'Afrique du Sud en passant par le Congo et le Tchad, mais aussi l'Europe que ce soit en France, au Royaume-Uni, en Italie ou en Allemagne. Il s'impose en Amérique du Nord, aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, ainsi qu'en Australie.

Le jeu de construction "Minecraft" s'installe à la deuxième place, dominant les recherches dans 51 pays sur Google. C'est notamment en Russie, au Brésil ou encore en Corée du Sud que les recherches sur Google sont les plus importantes.

Le jeu "Grand Theft Auto V" conclut le top 3 en étant numéro un des recherches dans deux pays : en Chine et au Bangladesh.

"Genshin Impact" et "Valorant" sont quant à eux premiers dans un pays, respectivement à Singapour et en Turquie.