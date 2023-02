Quels sont les ingrédients stars de nos cosmétiques en 2023 ?

Les marques de cosmétiques utilisent des ingrédients toujours plus originaux aux nombreuses vertus pour la peau. Désormais, outre les "classiques" acide hyaluronique, céramides, rétinol et vitamine C, on retrouve dans les formules des électrolytes, du Blue Tansy, du bakuchiol ou encore des bêta-glucanes. Plus d’explications avec Emilie Van de Poel, journaliste pour le "Flair Magazine" et chroniqueuse dans "La Grande Forme".

Les électrolytes

Les électrolytes sont des minéraux naturellement présents dans le corps qui travaillent en collaboration avec les cellules de la peau et conduisent l’électricité lorsqu’ils sont mélangés à l’eau. Ce phénomène déclenche alors une réaction en chaîne qui permet aux cellules du corps de créer de l’énergie. Les électrolytes les plus courants sont le calcium, le magnésium, le sodium, le phosphate et le potassium. Déjà utilisés dans les boissons pour sportifs, les électrolytes sont désormais présents dans les cosmétiques.

Quels sont ses bienfaits ?

Les électrolytes permettent d’équilibrer les niveaux de pH de la peau, de fixer les niveaux d’hydratation (et ainsi prévenir la déshydratation) mais également de reconstituer et renforcer la barrière cutanée.