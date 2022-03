Quels sont les ingrédients à bannir de ses cosmétiques ?

Pour protéger le consommateur, la nomenclature "INCI" a été inventée

Depuis 1999, il est obligatoire pour les marques de noter la nomenclature "INCI" sur leur produits cosmétiques. Celle-ci a été créée en 1973 par une association américaine et a pour but de normer les ingrédients utilisés dans un produit cosmétique. En général, le latin est utilisé pour désigner le nom botanique des plantes et l’anglais pour tout le reste. L’Europe et les États-Unis partagent la même nomenclature mais n’ont pas les mêmes règlementations.

"INCI Beauty", l’app qui nous aide à y voir plus clair

INCI Beauty est une application gratuite permettant de scanner un code EAN et ainsi analyser la composition d’un produit cosmétique. Il est également possible de rechercher un produit ou un ingrédient et ainsi voir les commentaires postés à son sujet. Les produits sont cotés sur 20 et les ingrédients présents dans la formule reçoivent une couleur (vert, jaune, orange ou rouge) en fonction de la présence ou non d’allergène ou de substances à éviter.