Quels sont les effets d'un café bu l’estomac vide ?

En ce qui concerne la glycémie, boire le café (sans sucre) à jeun permettrait de bénéficier d’un regain d’énergie (grâce à la caféine) plus fort que si vous mangiez en même temps. Bonne nouvelle vous direz donc mais peut-être pas car "la caféine a tendance à favoriser une augmentation de votre glycémie postprandiale, c’est-à-dire une augmentation du taux de sucre dans le sang mesuré après un repas", souligne le site Diabete.fr.

Cependant, une autre étude datant de 2022 et menée au Japon assure que "la consommation de café baisse la glycémie à jeun dans l’ensemble de la population"… Il faudra donc attendre plus d’études et à de plus grandes échelles pour savoir s’il y a un réel impact de la caféine sur la glycémie lors d’une prise à jeun.