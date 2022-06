Quels sont les diplômes qui offrent les meilleures perspectives d’emploi à Bruxelles ?

L'étude ajoute que le marché de l’emploi bruxellois recherche de plus en plus de profils hautement qualifiés. Ceci est renforcé par le fait que seule 1 offre d’emploi sur 7 à Bruxelles requiert peu de qualification. C’est la raison pour laquelle les programmes de baccalauréats et de masters donnent le plus de chances de trouver un emploi rapidement.

En outre, il ressort de cette étude que les sorties vers l’emploi sont plus importantes pour les femmes que pour les hommes grâce à leur niveau d’éducation et leurs choix d’orientations professionnelles. En effet, le taux de jeunes femmes (44,5%) s’inscrivant chez Actiris avec un diplôme de l’enseignement supérieur en poche est plus élevé que pour les hommes (29,3%).