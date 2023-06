Des internautes nous font savoir qu’ils remarquent qu’il y a de plus en plus de radars sur nos routes et autoroutes et ils veulent en connaître l’utilité. Se dirigeons-nous vers une société de type "Big Brother", se demandent certains ?

La première fonction d’un radar que les automobilistes peuvent rencontrer peut être le contrôle de la vitesse. Ces radars peuvent être fixes ou mobiles, ou encore "de tronçon".