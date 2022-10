Quels sont les dangers de l'automne pour vos animaux de compagnie ?

Les Trychobézoards ou boules de poils

C’est le sacro-saint problème, les trychobézoards. Extrêmement fréquemment observés chez les chats et particulièrement les chats à poils longs, il s’agit en fait d’une problématique liée au comportement de grooming de votre chat. Avec sa langue râpeuse, lorsqu’il se toilette, il arrache de la surface de la peau les poils morts qu’il avale. Dans l’estomac, ces poils s’agglomèrent pour former des amas compacts, d’autant plus important si le chat concerné possède un pelage à poils longs.

Ce phénomène est exacerbé à cette saison tout simplement parce que la mue fait son œuvre et la quantité de poils morts est plus importante. Il est donc essentiel de mettre en place les mesures nécessaires pour éviter l’obstruction intestinale. Cela passe par un brossage régulier, presque quotidien et peut-être par une alimentation adaptée qui permettra de soutenir le transit intestinal.