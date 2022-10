Quels sont les costumes d'Halloween les plus tendances ?

Outre le fait de découvrir les déguisements les plus tendances dans le pays et selon les Etats, le site spécialisé propose un outil bien pratique pour aider les internautes à choisir leur prochain costume selon l'effet recherché. Du plus au moins effrayant, du plus commun ou plus unique, les intéressés peuvent faire glisser le curseur pour obtenir une recommandation selon les données recueillies par les trends Google.

Si cet outil est amusant tout en étant utile pour les fans d'Halloween, le site de Google s'avère également pertinent dans le secteur du marketing afin de mieux adapter sa stratégie de communication durant cette période.