Quels sont les contenus les plus viraux sur Instagram ?

Entre les photos, le format carrousel, les Reels et les vidéos, ce sont les photos qui s’imposent comme les contenus les plus publiés sur le réseau social, avec plus de 40% des publications. Le format carrousel qui permet de publier une sélection de photos en un même post, arrive deuxième avec plus de 26%, suivi des Reels et enfin des vidéos. Sur les 13,6 millions d’influenceurs, seuls 5,7 millions, soit 41%, ont publié un Reel en juillet.

Il faut noter que depuis août, Instagram a décidé que toutes vidéos de moins de 15 minutes seraient publiées obligatoirement en format Reels.

Pourtant, Instagram n’a pas caché sa stratégie de pousser les contenus Reels sur sa plateforme, à défaut des photos.