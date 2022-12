Quels sont les chantiers qui se terminent en cette période hivernale ?

Depuis le 7 novembre, les travaux sont en cours et les usagers ne peuvent plus circuler sur le pont de l’échangeur n°20 "Houdeng-Goegnies" surplombant l’E42. Une déviation est en place via l’échangeur n°21 "Le Roeulx". Il reste quelques jours de travail à effectuer dans ce chantier avant qu’il ne soit terminé. Les ouvriers doivent encore travailler sur les appuis de l’ouvrage en face inférieure et ils ont besoin de conditions météorologiques favorables pour ce faire.

Et plus tard, le trafic sur le pont sera régulé par des feux de signalisation jusqu’au printemps 2023.