Quels sont les championnats professionnels "dévoreurs de coachs", qui licencient leurs entraîneurs sur un coup de tête ?

Plus surprenant, les grands championnats s’en sortent plutôt bien avec 617 jours de moyenne pour l’Espagne, 628 pour l’Allemagne et 773 pour l’Angleterre. En Premier League, les entraîneurs restent donc en moyenne plus de deux ans. La preuve que ce n’est pas forcément là où il y a le plus de pression que les coaches se font virer sur un coup de tête. Seule l’Italie (parmi les grands) est un peu moins patiente avec ses entraîneurs : 384 jours.

Pour conclure cette analyse, sachez que le championnat qui garde le plus longtemps ses différents entraîneurs est celui… d’Irlande du Nord avec 1563 jours soit plus de 4 ans de moyenne. Suivent le pays de Galles, l’Azerbaidjan et l’Irlande.

Dernier chiffre (et non des moindres) : au Brésil, 76,5% restent moins de 6 mois ! En Belgique, ils ne sont "que" 47%.