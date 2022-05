Quels sont les bienfaits du henné sur les cheveux ?

Des soins au henné donnent densité, volume, brillance, force, et sont particulièrement utiles pour les cheveux fins ou les cheveux frisés. Le pigment orange-cuivré appelé lawsone va se fixer sur la kératine du cheveu, pour le renforcer de l'intérieur et le protéger des agressions extérieures.

Beaucoup hésitent à utiliser le henné comme soin, de peur qu'il ne teigne leurs cheveux. Et il est vrai que le henné va d'office apporter un reflet très chaud aux cheveux. Ils ne vont pas changer de couleur ; une brune ne va pas devenir blonde, une blonde ne deviendra pas brune. Ce sera plutôt du ton sur ton, avec de la chaleur, des reflets, explique Rachel Dipinto.

Les cheveux foncés et châtains sont tout à fait appropriés pour le henné. Pour les cheveux clairs, blonds ou blancs, il faut s’attendre à obtenir une couleur plus vive dans les cheveux.

Il ne faut de toute façon pas dépasser 20 minutes de pose, mais tout dépend de la porosité du cheveu.

Si vous ne souhaitez pas ce reflet dans vos cheveux, mais juste leur apporter brillance et densité, le henné neutre non colorant (Cassia obovata) est plus approprié. Il apporte structure et volume aux cheveux, sans coloration rouge.