Quels sont les bienfaits des légumes verts pour notre santé?

Aliments riches en chlorophylle

La règle générale est la suivante : plus vert est le légume, plus il contient de la chlorophylle. Comme par exemple :

Le persil

Les épinards

Les jeunes pousses

Le cresson

Le poireau

Le chou vert

Le brocoli

Concernant le chou, non seulement, il est riche en vitamines et protéines mais en plus de ça, il contient beaucoup de soufre ; minéral très important pour notre organisme. En effet, le soufre détoxifie notre foie et nos reins, et élimine les mauvaises toxines. Le soufre est aussi important pour la formation de nos tissus ; il sert à synthétiser la méthionine et la cystine ; deux acides aminés fondamentaux pour la synthèse de la kératine. Or, la kératine est essentielle pour nos ongles, nos cheveux et la souplesse musculaire.