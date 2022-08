Quels sont les bienfaits de la tomate ?

Incontournable de notre assiette pendant l’été, la tomate possède bien des secrets. Verte, noire, mauve, ronde, allongée, en grappe ou solo, crue ou cuite, elle nous offre d’innombrables formes, couleurs, textures et bienfaits.

Quelle est sa composition ?

La tomate est un fruit très peu sucré, elle comporte seulement 2-3% de glucides et surtout beaucoup d’eau. Si vous mangez la peau, la tomate vous apportera aussi 1 à 2% de fibres.

La tomate est à consommer en particulier pour ses apports en vitamines et antioxydants.

Une excellente source de vitamines

La tomate est riche en vitamine C et pour en bénéficier, il faut la manger crue car la cuisson détruit 90% de cette vitamine fragile qui intervient sur notre état de fatigue, aide notre système immunitaire et améliore l’absorption du fer.

La tomate est également une source extra de vitamine A ou bêtacarotène, qui favorise aussi le métabolisme du fer et soutient le système immunitaire.

Cuite, elle vous offrira aussi de la vitamine B9 ou folates, qu’on conseille aux femmes enceintes ou désireuses de l’être, c’est sous cette forme que la tomate en concentre le plus.

Et d’antioxydants

Le lycopène, celui qui lui donne la couleur rouge, est un puissant antioxydant qui se développe à la cuisson uniquement donc dans les coulis et sauces tomate par exemple. Il a été reconnu protecteur face à la survenue de certains cancers, et il nous aide à avoir un joli teint.

Plusieurs études récentes parlent de son intérêt aussi dans le cadre de la prévention contre le diabète II.