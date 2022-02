Quels sont les bienfaits de l’ostéopathie périnatale ?

Pour la future maman, la grossesse et l’accouchement apportent leur lot de désagréments, entre douleurs physiques, angoisses et épuisement… Et pour bébé aussi, tout n’est pas rose non plus ! Savez-vous que l’ostéopathie périnatale peut prévenir et soigner certains bobos de la mère – dès la grossesse jusqu’au postpartum – et du nourrisson ?