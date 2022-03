Quels sont les avantages du vrac ? Le billet d'humeur de Marianne Virlée

La vente de produits en vrac ne concerne pas que les produits bio. Autrefois réservés aux petits commerces, on les retrouve à présent dans les grandes surfaces. Certains détaillants y voient de la concurrence. Que faut-il en penser ? Quels sont les avantages du vrac ? Moins de gaspillage, plus de plaisir ?

"Pour JusteBio, le constat est clair : le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas. En généralisant la distribution de produits vrac dons les grandes surfaces, l’entreprise a économisé environ 300 tonnes de plastique en 2019. Et, fin d’année 2020, l’entreprise inaugurera la première usine "zéro plastique" en Europe. Sur plus de 10 000 m2, cette usine à énergie positive permettra de transformer et de conditionner ses produits à marque sans produire de nouveaux déchets".

