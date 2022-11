Quels sont les artistes et les chansons les plus écoutés de l’année ? Spotify révèle son classement

En plus d’être l’artiste le plus écouté en Belgique sur Spotify cette année, Ed Sheeran a aussi conquis les Belges avec son album "=". Sorti Le 29 octobre 2021, il est l’album le plus écouté du pays sur la plateforme de streaming en 2022.

Il est suivi de The Weeknd, du rappeur français Ninho et pour finir de notre Damso national à la 4e position. Le rappeur belge est également le 4e artiste le plus écouté en France en 2022. L’an dernier, Damso était le seul Belge à atteindre le top 30 national des artistes les plus écoutés. Cette année, nous avons le plaisir d’y trouver également Stromae en #13, Angèle en #23 et Camille en #30.

En ce qui concerne les chansons les plus écoutées en Belgique, on retrouve As It Was d’Harry Styles en première position, suivi de Heat Waves de Glass Animals et Where Are You Now de Lost Frequencies à 3e place. Ce dernier est le titre le mieux classé d’un artiste belge au niveau mondial (#29). Le morceau est particulièrement apprécié en Irlande où il est le 2e morceau le plus écouté, mais aussi à Malte et en Suisse où il occupe la 3e place dans les deux pays.

Du côté des albums, Stromae frappe fort après sa pause de 9 ans. Son 3e album Multitude est sorti en mars 2022 et est le 3e album le plus écouté en Belgique, après "=" d’Ed Sheeran et Harry’s House d’Harry Styles. Metejoor est le deuxième meilleur artiste belge en termes d’albums. Son premier album Metejoor est sorti fin octobre 2021 et est le 5e album le plus écouté de l’année 2022 en Belgique.