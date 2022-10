Quels sont les 10 meilleurs films à regarder en famille pour Halloween ?

C’est le film culte pour enfant des années 90, Hocus Pocus : les trois sorcières. En 1693 à Salem, la petite sœur de Thackery Binx se fait enlever par les sœurs Sanderson, trois sorcières nommées Winifred, Sarah et Mary. Binx affronte les sorcières, mais elles transforment la jeune Binx en un chat condamné à vivre à tout jamais hanté par son échec. 300 ans plus tard, en 1993, Max Dennison, un adolescent, qui ne croit pas aux sorcières et aux fantômes, décide d’allumer la bougie à flamme noire et les trois sorcières reviennent à la vie.

Commence alors une épopée durant laquelle le jeune Max et ses amis vont tout faire pour libérer Binx et vaincre les trois sorcières. Un film qui ravivera quelques souvenirs chez les parents et qui plaira sûrement aux enfants.