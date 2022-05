Quels sont les 10 joueurs les plus "bankables" de Pro League ? Une chose est sûre, Bruges surdomine le classement

Depuis quelques années, les valeurs marchandes et les indemnités de transferts ont tendance à exploser dans le football mondial. Rares sont les transferts qui se monnaient désormais en dessous du million, nombreux sont les jeunes joueurs qui voient leur cote monter en flèche en quelques semaines à peine. Pour illustrer ce constat, le CIES a publié un classement des joueurs les plus bankables évoluant dans un championnat hors du Big-Five. L’occasion pour nous, observateurs belges, de voir quelles sont les plus hautes valeurs marchandes de notre Pro League.

Sans surprise, c’est Charles De Ketelaere qui trône tout en haut du classement (39,9 millions). Malgré des prestations en dents de scie ces dernières semaines, le couteau suisse brugeois garde la cote et une avance confortable sur ses… plus proches poursuivants blauw&zwart.

Parce que oui, ce sont les Brugeois qui monopolisent les places de choix dans ce classement. Moins en vue cette saison, Noa Lang reste un diamant brut et grimpe sur la 2e marche du podium (33,8 millions), juste devant le prometteur Andreas Skov Olsen (25,8 millions) auteur de débuts monstrueux sous la vareuse brugeoise (5 buts, 6 assists en 11 matches).

Il faut descendre à la 4e place pour voir le premier non-brugeois s’immiscer dans le classement : Sergio Gomez qui campe sur une belle valeur marchande de 21,7 millions d’euros, juste devant son coéquipier, Yari Verschaeren (21 millions).

Derrière le duo bruxellois, deux nouveaux Brugeois, Hans Vanaken (18) et Tajon Buchanan (15,7), suivis de Michel-Ange Balikwisha (15,2), Christian Kouamé (14) et Kristian Thorstvedt (13).