Quels seront les adversaires de Remco Evenepoel à la Vuelta 2023 ?

Remco Evenepoel participera à la Vuelta 2023. Le champion du monde pourra-t-il faire la passe de deux sur le Tour d’Espagne ? Il faudra se défaire de la concurrence qui s’annonce rude.

Alors qu’il portait le maillot rose de leader sur le Giro, Remco Evenepoel avait dû abandonner pour cause de Covid. Le coureur de chez Soudal Quick-Step a choisi de faire l’impasse sur le Tour de France, mais sera présent le 26 août à Barcelone pour disputer la Vuelta et tenter de remporter le Tour d’Espagne version 2023.

Une décision qui fait suite à ses bonnes performances à l’entraînement comme le confirmait Patrick Lefevere. Des performances suffisantes pour remporter une seconde fois la Vuelta après sa victoire de 2022 ?

Il faudra déjà battre les autres coureurs présents. Pour le moment, il y a déjà quelques beaux noms qui seront aussi au départ de cette édition 2023. Une édition très montagneuse qui comprendra notamment neuf arrivées en altitude et sept véritables étapes de montagne. Il y aura aussi deux contre-la-montre : un par équipe lors de la première étape de 14,6 km et un individuel de 25 km à l’étape 10.

Les deux principaux concurrents de Remco se nomment Primoz Roglic et Juan Ayuso. Le coureur de la Jumbo-Visma tentera de remporter un second tour cette année, après sa victoire au Giro et d’effacer sa désillusion de 2022 qu’il avait abandonner suite à sa chute dans la 16e étape. Roglic tentera de remporter le Tour pour la 4e fois après ses victoires en 2019, 2020 et 2021 et d’égaler le record de Roberto Heras.

Quant au coureur UAE, sa présence n’est pas encore confirmée à 100%. Mais l’Espagnol est quasi partant. 3e l’année passée, le jeune coureur de 20 ans voudra faire mieux.

Remco devra aussi se méfier d’Enric Mas. Dauphin d’Evenepoel l’année passée, Mas a dû abandonner cette année lors de la première étape du Tour de France. A voir comment il aura récupéré.

Hormis ces trois coureurs, il faudra compter sur l’équipe Ineos qui viendra en force avec Geraint Thomas et Carlos Rodriguez. 2e du Giro, Thomas viendra aider l’Espagnol qui a terminé 7e de la Vuelta 2022.

Si ces cinq-là sont sans doute les candidats les plus sérieux, il faut ajouter à cette liste des coureurs comme Sergio Higuita, Aleksandr Vlasov, Richard Carapaz, Joao Almeida, Hugh Carthy et Eddie Dunbar.

Bref, il y aura du beau monde pour empêcher le belge. La Vuelta 2023 démarre de Barcelone le samedi 26 août et se termine le dimanche 17 septembre à Madrid.