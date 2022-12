Quels salaires seront-ils augmentés à partir de janvier ? De quel montant ? Et quand les autres le seront-ils ?

Enfin, certaines commissions paritaires n’ont pas prévu de mécanisme d’indexation s’imposant à toutes les entreprises du secteur. C’est le cas du secteur de la gestion des aéroports ou encore de celui des sports. C’est aussi ainsi que fonctionne la commission paritaire 335, celle des organismes sociaux où l’on retrouve notamment les secrétariats sociaux.

Dans ces secteurs où rien n’est organisé de manière encadrée, il pourrait arriver que l’employeur ne prévoit pas de mécanisme d’indexation. Mais souvent, comme dans la commission paritaire 335, on s’inspire de ce que font d’autres secteurs. "Il y a beaucoup d’entreprises qui disent 'on va suivre les règles applicables à la commission paritaire 200, la CP auxiliaire pour les employés'. Ils décident de suivre les sociétés de ce secteur-là", explique Laurence Philippe, de Partena Professional. "Donc, ce n’est pas parce que le secteur n’a rien prévu que forcément, dans l’entreprise, il n’y a rien qui se passe", ajoute-t-elle. Bref, là où rien n’est organisé, soit on invente son propre mécanisme d’indexation, soit on se réfère au mécanisme utilisé dans un autre secteur.

Ce sont là les principaux modes d’indexations des salaires utilisés en Belgique par les différentes commissions paritaires et sous-commissions. Il en existe un peu plus de 330 dans lesquelles sont regroupés les entreprises et leurs salariés.