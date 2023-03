Quels risques et quelles garanties en cas de faillite bancaire ?

La garantie de l’Etat… en direct

A vrai dire, il y a une solution encore plus simple : e-depo. C’est un service de la Caisse des Dépôts et Consignations, ce qui signifie qu’en ouvrant un compte de dépôt e-depo, l’épargnant confie son argent à l’Etat. Comme les Etats ne sont pas censés tomber en faillite, c’est une garantie en béton. En outre, l’épargnant peut déposer autant d’argent qu’il le souhaite sur ce compte. La rémunération de l’épargne ? Sensiblement plus élevée que ce que proposent les banques traditionnelles.

Une exception à 500.000 euros

A toute règle, son exception… Le législateur belge a en effet prévu que certains dépôts peuvent bénéficier d’une protection temporairement plus élevée que ces fameux 100.000 euros.

Premier cas de figure, les dépôts directement liés à l’achat ou la vente d’un bien immobilier. Ils sont protégés jusqu’à 500.000 euros. Mais attention, il y a des conditions, comme le précise le SPF Finances : 1. "le terme ‘bien privé d’habitation’ vise un bien immobilier qui sert, servait ou servira de résidence principale au déposant. Sont donc exclus les résidences secondaires, les immeubles commerciaux, les terrains, etc. ". 2. Il y a une limite dans le temps, puisque cette couverture supplémentaire par le Fonds de garantie s’applique "pendant une période de six mois après que le montant a été crédité sur le compte ou à partir du moment où ces dépôts peuvent être légalement transférés ". 3. Autres précisions importantes, "l’acheteur (ou le vendeur) doit être titulaire du compte sur lequel les dépôts sont placés" et "dans le cas d’un achat, il faut au minimum que la signature du compromis de vente soit effective. Une simple offre ou intention d’achat ne suffit pas".

Deuxième cas de figure qui ouvre la voie à une protection pouvant monter jusqu’à 500.000 euros : "les dépôts qui sont directement liés à des événements particuliers de la vie d’un déposant et qui résultent de versements en capital et intérêts consécutifs à une retraite, un décès à l’exclusion de l’héritage, un licenciement ou une invalidité". Et enfin, troisième cas de figure, "les dépôts appartenant à des personnes physiques qui résultent du paiement de prestations d’assurance, ainsi que du paiement d’indemnisations accordées aux victimes d’infractions pénales ou d’erreurs judiciaires, quelle que soit la nature du dommage".

Quid en cas de faillite d’une néo-banque ?

Beaucoup de Belges se sont laissé séduire ces dernières années par les néo-banques, comme Revolut ou N26 pour ne citer que les plus connues. Si l’une de ces néo-banques devait être en difficulté, que se passerait-il ? Il faudrait s’adresser aux autorités de supervision de la banque concernée. Concrètement, Revolut indique clairement sur son site internet qu’elle est agréée et supervisée par la Banque de Lituanie et la Banque Centrale Européenne, précisant au passage que "les dépôts sont couverts par le système lituanien de garantie des dépôts" et que "la limite maximale de couverture d’assurance s’élève à 100.000 euros par déposant unique pour tous ses dépôts détenus par Revolut Bank UAB."

De son côté, N26 précise bien que "les détenteurs d’un compte N26 sont protégés par le Fonds de protection des dépôts allemand à hauteur de 100.000 euros". On retrouve nos fameux 100.000 euros. Sauf qu’il faut être conscient qu’en cas de souci, le fait d’être client d’une banque allemande ou lituanienne peut être un peu plus inconfortable. Les superviseurs de ces banques étrangères se situent… à l’étranger. Les clients belges qui avaient placé leurs économies sur les comptes d’épargne à haut rendement de la banque islandaise Kaupthing – emportée par la crise financière en 2008 – se souviennent sûrement des difficultés rencontrées à l’époque pour récupérer leur argent…

Et les comptes-titres ?

Beaucoup de Belges disposent d’un compte-titre auprès de leur banque, où sont centralisés tous les instruments financiers dans lesquels ils ont investi (actions, obligations, fonds d’investissement, etc.). Pour ces comptes-titres, la protection légale du client est très étendue car, comme l’indique le Fonds de garantie, "le client demeure toujours le légitime propriétaire de ses titres et dispose d’un droit de revendication direct sur ceux-ci. Cela signifie que les titres doivent lui être rendus par le curateur et ne peuvent dès lors jamais tomber dans la masse des actifs d’une faillite éventuelle."

En réalité, le risque de ne pas récupérer ses titres est extrêmement limité. Mais le Fonds de garantie prévoit tout de même… une garantie : "le risque qu’une créance d’un client reste ouverte vis-à-vis de l’institution défaillante […] [étant] très limité, le montant maximum de la couverture supplémentaire offerte par le système de protection reste fixé à € 20.000 par personne et par institution."