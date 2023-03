Quels réacteurs nucléaires pour assurer les hivers entre 2025 et 2027 ? Le kern envisage aussi la piste de Doel 4 et Tihange 3

Pour ces hivers 2025-2026 et 2026-2027, le gestionnaire de réseau Elia s’inquiète d’un potentiel manque en énergie. Il faudra pouvoir compter sur l’apport de réacteurs nucléaires alors qu’en vertu de la loi de sortie du nucléaire, toutes les centrales nucléaires auront été fermées avant fin 2025. Quant à Doel 4 et Tihange 3, les deux réacteurs que le gouvernement a prévu de prolonger pour dix ans, ils devront subir des travaux de modernisation et ne seraient opérationnels qu’à partir de la fin 2026.

Comment sortir de cette situation ? C’est la question que l’AFCN a étudiée. Dans le rapport qu’elle a remis au gouvernement le 1er mars, l’AFCN a examiné deux scénarios.

Le premier scénario faisait suite à une demande du gouvernement qui souhaitait voir s’il était envisageable de prolonger un peu plus longtemps les plus anciens réacteurs, Doel 1, Doel 2 et Tihange 1 pour passer les hivers critiques. Ces réacteurs auraient pu être mis au repos pendant l’été pour économiser le combustible et en disposer lors des hivers incriminés. L’AFCN n’a pas exclu ce scénario mais a mis en avant toutes les difficultés qu’il entraînerait tant en matière d’approvisionnement en combustible qu’en matière de sécurité, puisqu’on parle ici des plus vieilles centrales. L’AFCN s’appuie aussi sur la position d’Engie qui a affiché toutes ses réserves par rapport à cette piste.

L’autre scénario examiné par l’AFCN, ce serait de compter sur les réacteurs de Doel 4 et Tihange 3 lors des hivers 2025-2026 et 2026-2027. Les travaux de modernisation de ces réacteurs en vue de leur prolongation pour dix ans seraient décalés, voire effectués à une date ultérieure, avant 2029. Ils pourraient être réalisés pendant l’été afin que les deux centrales soient disponibles pendant les hivers en question. De l’analyse de l’AFCN, il ressort que cette piste serait plus praticable que la première.

Au sein du gouvernement, certaines formations politiques tenaient plus que d’autres à la piste de la prolongation temporaire des "vieux" réacteurs de Doel 1, Doel 2 et Tihange 1. Aujourd’hui, la Vivaldi n’enterre pas officiellement ce scénario, et comme l’AFCN a remis une proposition alternative reposant sur Doel 4 et Tihange 3, le gouvernement le prend en considération. Il demande donc à Elia et à Engie d’examiner ces deux scénarios en termes de faisabilité, de sécurité et de sûreté d’approvisionnement. Leur réponse est attendue pour la fin du mois.