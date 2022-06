Quels posts fonctionnent le mieux sur LinkedIn ?

Les vidéos sont sources d'engagement sur LinkedIn, ce qui signifie qu'elles génèrent plus de "likes" et de commentaires. Les comptes de moins de 50.000 abonnés réussissent à atteindre 4,49% d'engagement par taux d'impressions avec des vidéos contre 3,16% en moyenne sur le réseau social. Les impressions indiquent le nombre de fois qu'une publication a été vue. Depuis l'avènement de TikTok, les plateformes ont choisi de développer des formats vidéos face à l'engouement observé.

La plateforme professionnelle n'échappe pas à cette tendance et semble donc pousser les contenus vidéos sur sa plateforme ainsi que les comptes moyens.

Le taux de vues est d'ailleurs le meilleur auprès des plus petits comptes (moins de 5.000 followers) avec 17,18% en moyenne contre 11,29% pour les comptes moyens (entre 10.000 et 50.000 abonnés). Même les comptes suivis par plus de 100.000 personnes n'atteignent pas ce taux de visionnages (16,36%). Sur LinkedIn, le taux de visionnage des vidéos est de 14,46%.

Les images restent tout de même les plus populaires auprès des comptes entre 50.000 et 100.000 abonnés avec un taux d'engagement par impression de 4,06% tandis que les documents s'imposent avec 4,84% dans les comptes de plus de 100.000 abonnés.

Enfin, mieux vaut être un petit compte sur LinkedIn pour toucher plus d'utilisateurs avec ses publications. D'après l'étude, les pages de moins de 5.000 abonnés génèrent un taux de pénétration de 6,17% contre 3,49% en moyenne. Les comptes ayant entre 50.000 et 100.000 abonnés sont quant à eux les plus en difficulté avec 1,63% de taux de "reach".