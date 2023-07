Quels podcasts écouter pendant les vacances ? TIPIK vous fait sa sélection

C’est l’été, soit la période parfaite pour écouter des podcasts sur le bord de la piscine ou sur la plage ! Voire même sur votre terrasse, en vous promenant, en allant au travail. On vous propose de réécouter trois podcasts TIPIK.

"Mixtape" : le podcast qui dévoile la playlist de vos artistes préférés

On a tous une playlist de titres coup de cœur, même vos artistes favoris !

Romain Burrel propose à ses invités de se confier sur les titres qui ont marqué leur enfance ou des moments de vie, de quoi en découvrir plus sur l’intimité et les influences de Lous and The Yakuza, Roméo Elvis, Cécile de France ou encore Bilal Hassani.