Quels pays prennent le mieux soin de la santé mentale de leurs habitants ?

Avec une note de 7,13, la Suède arrive en tête du classement, devant l’Allemagne avec 6,60 et la Finlande avec 6,47. Avec 3,30, 2,07 et 1,60, la Pologne, le Chili et l’Islande arrivent bons derniers.

La Suède se classe en tête grâce notamment à ses espaces verts. Le pays "abrite des forêts de conifères luxuriantes qui occupent la majorité de ses terres, offrant un environnement parfait pour la détente et le bien-être mental", précisent les spécialistes. De plus, les Suédois bénéficient d’un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Un critère qui permet également à l’Allemagne d’arriver deuxième. Le pays consacre par ailleurs plus de 11% de son budget santé au bien-être psychologique de ses citoyens.

La Finlande, connue pour être le pays le plus heureux au monde, se distingue par ses facteurs environnementaux, notamment son pourcentage élevé d’espaces verts (73% de son territoire).

Malheureusement, la Belgique ne fait pas partie des pays étudiés pour cette liste.