Quels ont été les YouTubeurs les mieux payés du monde en 2021 ?

D'après le classement de Forbes, MrBeast alias Jimmy Donaldson a été le YouTubeur le mieux rémunéré en 2021 avec 54 millions de dollars. Un record qui le propulse même comme le premier YouTubeur de l'histoire à atteindre ce palier, selon le magazine américain.

Le jeune Américain de 23 ans est connu pour ses défis insolites réalisés face caméra, ses actes de charité et les cadeaux luxueux offerts à ses fans.

Il compte plus de 88 millions d'abonnés à sa chaîne YouTube à ce jour.

Avec une telle notoriété, Jimmy Donaldson a lancé son propre restaurant virtuel, "MrBeast Burger" fin 2020.

En deuxième place, c'est le boxer et personnalité controversée Jake Paul qui rafle la médaille d'argent. Ce dernier a récolté 45 millions de dollars en 2021. Markiplier, le comédien, vlogger et animateur de podcast a quant à lui gagné 38 millions de dollars et prend la troisième place.