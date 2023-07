Quels ont été les prénoms les plus donnés en 2022 ? Testez l’évolution de votre prénom et son succès dans votre commune

Statbel, l’office belge de statistique, a dévoilé ce mercredi les prénoms les plus donnés en Belgique l’année dernière. Verdict : Olivia a été pour la quatrième année consécutive le prénom de fille le plus populaire chez les nouveau-nés. Au total, 636 bébés ont été appelés Olivia, soit 56 de plus que l’année précédente. Chez les garçons, c’est Noah qui l’emporte avec 657 enfants portant ce prénom.

Et votre prénom, est-il toujours tendance ? A-t-il gagné ou perdu en popularité ces dernières années ? Pour le savoir, nous vous proposons un outil interactif personnalisé. Vous pouvez tester la popularité d’un prénom ces dernières décennies. Ensuite, grâce à un petit formulaire personnalisable, vous pouvez découvrir à quel point un prénom est populaire dans une Région ou une classe d’âge.