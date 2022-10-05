Які перелітні птахи літають над головою Бельгії? | Quels oiseaux migrateurs survolent vos têtes?

Цими вихідними відбувся масштабний облік перелітних птахів. По всій Європі волонтери брали свої біноклі, виходили в парки та сади, щоб вистежити птахів і перерахувати їх. Це був EuroBirdwatch, найбільша в Європі подія спостереження за птахами.

В чому справа ?

Щороку завдяки цьому можна помітити тенденції чи зміни в міграції. Це також дає підказки про стан нашого довкілля!

За деякими даними, EuroBirdwatch цього року склав 19 000 людей, які дозволили ідентифікувати понад 4,6 мільйона птахів.

Три країни, де спостерігали найбільшу кількість птахів, це: Фінляндія (1 500 000), Литва (1 247 682) і Швеція (773 105).

ТОП-3 найпопулярніших видів: зяблик, гуска та велика синиця.

Ситуація в Бельгії

У Бельгії цими вихідними мобілізовано 250 орнітологів. Вони перерахували 116 000 птахів, що належать до 143 різних видів. Топ-3 тут: зяблик (знову він), за ним співочий дрізд і краснопірка. "Учасники також мали змогу спостерігати останніх сільських ластівок, які відлітають до Африки", — каже Натагора. "Кожен вид перелітних птахів пролітає над нашою країною в певний час восени. Повний міграційний сезон у Бельгії триває з середини літа до кінця листопада".