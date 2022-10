Які перелітні птахи літають над головою Бельгії? | Quels oiseaux migrateurs survolent vos têtes?

Quels oiseaux migrateurs survolent vos têtes en Belgique ?

Ce week-end avait lieu un grand recensement des oiseaux migrateurs. Partout en Europe, des volontaires ont pris leurs jumelles d’observations, sont sortis dans les parcs et les jardins pour traquer les volatiles et les répertorier. C’était l’EuroBirdwatch, le plus grand événement européen d’observation des oiseaux.

L'intérêt du recensement

Chaque année, il met en évidence des tendances ou des changements dans la migration. Ce qui donne aussi des indices sur l’état de notre environnement ! En quelques chiffres, l’EuroBirdwatch, cette année, c’était 19 000 personnes, qui ont permis de recenser plus de 4,6 millions de volatiles.

Les trois pays où les plus grands nombres d’oiseaux ont été observés sont : la Finlande (1.500.000), la Lituanie (1.247.682) et la Suède (773.105). Le top 3 des espèces les plus aperçues : pinson des arbres, bernache nonnette et mésange charbonnière.

Etat des lieux en Belgique

En Belgique, 250 ornithologues étaient mobilisés ce week-end. Ils ont répertorié 116.000 oiseaux appartenant à 143 espèces différentes. Top 3 ici : le pinson des arbres (encore lui), suivi de la grive musicienne et la grive mauvis. "Les participants ont pu aussi observer les toutes dernières hirondelles rustiques en partance pour l'Afrique", indique Natagora. "Chaque espèce d'oiseau migrateur passe au-dessus de notre pays à une période précise de l'automne. La saison complète de migration s'étale, en Belgique, du milieu de l'été à la fin novembre ".