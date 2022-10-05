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Які перелітні птахи літають над головою Бельгії? | Quels oiseaux migrateurs survolent vos têtes?

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Цими вихідними відбувся масштабний облік перелітних птахів. По всій Європі волонтери брали свої біноклі, виходили в парки та сади, щоб вистежити птахів і перерахувати їх. Це був EuroBirdwatch, найбільша в Європі подія спостереження за птахами.

 

В чому справа ?

Щороку завдяки цьому можна помітити тенденції чи зміни в міграції. Це також дає підказки про стан нашого довкілля!

За деякими даними, EuroBirdwatch цього року склав 19 000 людей, які дозволили ідентифікувати понад 4,6 мільйона птахів.

Три країни, де спостерігали найбільшу кількість птахів, це: Фінляндія (1 500 000), Литва (1 247 682) і Швеція (773 105).

ТОП-3 найпопулярніших видів: зяблик, гуска та велика синиця.

 

Ситуація в Бельгії

У Бельгії цими вихідними мобілізовано 250 орнітологів. Вони перерахували 116 000 птахів, що належать до 143 різних видів. Топ-3 тут: зяблик (знову він), за ним співочий дрізд і краснопірка. "Учасники також мали змогу спостерігати останніх сільських ластівок, які відлітають до Африки", — каже Натагора. "Кожен вид перелітних птахів пролітає над нашою країною в певний час восени. Повний міграційний сезон у Бельгії триває з середини літа до кінця листопада".

гуска та велика синиця - mésange charbonnière
гуска та велика синиця - mésange charbonnière © Tous droits réservés

Quels oiseaux migrateurs survolent vos têtes en Belgique ? 

 

Ce week-end avait lieu un grand recensement des oiseaux migrateurs. Partout en Europe, des volontaires ont pris leurs jumelles d’observations, sont sortis dans les parcs et les jardins pour traquer les volatiles et les répertorier. C’était l’EuroBirdwatch, le plus grand événement européen d’observation des oiseaux.

 

L'intérêt du recensement

Chaque année, il met en évidence des tendances ou des changements dans la migration. Ce qui donne aussi des indices sur l’état de notre environnement ! En quelques chiffres, l’EuroBirdwatch, cette année, c’était 19 000 personnes, qui ont permis de recenser plus de 4,6 millions de volatiles.

Les trois pays où les plus grands nombres d’oiseaux ont été observés sont : la Finlande (1.500.000), la Lituanie (1.247.682) et la Suède (773.105). Le top 3 des espèces les plus aperçues : pinson des arbres, bernache nonnette et mésange charbonnière.

 

Etat des lieux en Belgique

En Belgique, 250 ornithologues étaient mobilisés ce week-end. Ils ont répertorié 116.000 oiseaux appartenant à 143 espèces différentes. Top 3 ici : le pinson des arbres (encore lui), suivi de la grive musicienne et la grive mauvis. "Les participants ont pu aussi observer les toutes dernières hirondelles rustiques en partance pour l'Afrique", indique Natagora.   "Chaque espèce d'oiseau migrateur passe au-dessus de notre pays à une période précise de l'automne. La saison complète de migration s'étale, en Belgique, du milieu de l'été à la fin novembre ".

 

зяблик - pinson
зяблик - pinson © Tous droits réservés

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