Victoria Defraigne offre avec ce livre une vulgarisation du sujet des transidentités, le rendant accessible à tous et toutes. Grâce à sa propre expérience et à des témoignages de personnes concernées, elle propose une série de conseils pratiques pour mieux accompagner et soutenir les personnes transgenres.

