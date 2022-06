Quels liens entre notre alimentation et notre santé mentale ?

Le microbiote, c’est entre 500 grammes et un kilo et demi de germes dans l’intestin, qui constituent une armée sensationnelle et encore trop méconnue.

Les théories hygiénistes de Pasteur qui préconisent la désinfection, le Covid et les indispensables gestes barrières,… il faut bien sûr rappeler les gestes de protection vis-à-vis des germes infectieux. Mais il ne faut oublier qu’il y a aussi des germes qui nous défendent ! En voulant trop désinfecter, ou en prenant des antibiotiques de façon inadaptée, on peut décaper notre microbiote et ainsi nous fragiliser.

La diversité est beaucoup plus importante dans notre microbiote que dans nos gènes. Il ouvre donc de grands espoirs. En revanche, la diversité est telle qu’il est difficile de définir ce qu’est un microbiote sain, et à partir de quand on est dans une pathologie, parce qu’il y a d’immenses variations d’une personne à l’autre.